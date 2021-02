Food: non solo Martedì Grasso, oggi è il Pancake day, 4 mln i lovers italiani (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Labitalia) - Farina, latte, zucchero, uova e un pizzico di sale. Sono gli ingredienti di un prodotto semplice e soffice che si è guadagnato una giornata tutta per sé, il Pancake Day. Nata in Inghilterra, si celebra durante il Martedì Grasso, che quest'anno cade oggi, 16 febbraio. È l'occasione, dunque, per mangiare questo tipico dolce americano in tutte le sue varianti - dolce, salata o ripiena - come e quando più si preferisce, a colazione o a merenda, per un consumo occasionale o all'interno di una dieta sana ed equilibrata. Nonostante siano un prodotto tipico delle prime colazioni americane e inglesi, i Pancake hanno pian piano conquistato tutto il mondo e sono ormai consumati ovunque, anche in Italia dove stanno riscuotendo un grande successo. A confermarlo è una ricerca Nielsen ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Labitalia) - Farina, latte, zucchero, uova e un pizzico di sale. Sono gli ingredienti di un prodotto semplice e soffice che si è guadagnato una giornata tutta per sé, ilDay. Nata in Inghilterra, si celebra durante il, che quest'anno cade, 16 febbraio. È l'occasione, dunque, per mangiare questo tipico dolce americano in tutte le sue varianti - dolce, salata o ripiena - come e quando più si preferisce, a colazione o a merenda, per un consumo occasionale o all'interno di una dieta sana ed equilibrata. Nonostante siano un prodotto tipico delle prime colazioni americane e inglesi, ihanno pian piano conquistato tutto il mondo e sono ormai consumati ovunque, anche in Italia dove stanno riscuotendo un grande successo. A confermarlo è una ricerca Nielsen ...

