Follia San Valentino | da Napoli alla provincia boom di feste | e ora si teme per Carnevale

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 16 febbraio 2021) All’apparenza è un pranzo. In realtà si tratta di una festa in discoteca. Peccato che, nonostante la formula scelta per eludere i controlli e allontanare i sospetti delle forze dell’ordine, a immortalare quanto accaduto in pista e attorno ai tavoli ci siano state le storie caricate su Instagram dai clienti. Daa Castel Volturno L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.