Foibe | da Gobetti insulti sessisti alla Meloni La leader di FdI | «È questo lo “storico” imparziale?»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo giorni di legittime denunce per glivolgari e le odiose minacce ricevuti sui social, si scopre che Eric, l’autore del libretto negazionista E allora le?, è uno che a sua volta non s’è fatto mancare commenti da hater, con l’aggravante sessista. Oggetto dei suoi di, manco a dirlo, Giorgia, appellata in un modo che pone lo scrittore in buona posizione tra gli odiatori più volgari.hater dellaA scoprire lo scheletro nell’armadio social dello “” è stato FdI, con una locandina poi ripresa dstessadel partito., però, ha superato l’aspetto personale della vicenda per soffermarsi su quello politico e di rispetto delle vittime ...

La Repubblica

Il 'fine' storico di sinistra Ericnel suo libro 'E allora le?', edito da Laterza, interviene sul dramma delleappunto parlando di 'chi sfrutta una tragedia di questa portata per ...... Assessorato alla Cultura, ha proposto agli studenti delle scuole in occasione del Giorno del Ricordo, che dal 2004 viene celebrato ogni anno il 10 febbraio, per commemorare le vittime dellee ...Questo sarebbe “l’imparziale storico che la sinistra tanto osanna e che porta in giro per l’Italia per spiegare e sminuire il dramma delle foibe?”, scrive infuriata e indignata la Meloni. Come la stes ...La sezione ANPI di Casale Monferrato esprime la sua piena e convinta solidarietà allo storico Eric Gobetti che ha subito attacchi verbalmente violenti e minacciosi prima e successivamente alla pubblic ...