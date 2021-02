Floriana Secondi, chi è la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello (Di martedì 16 febbraio 2021) Floriana Secondi, che abbiamo conosciuto nella terza edizione del Grande Fratello, sarà protagonista dello scherzo de Le Iene Show, in onda nella puntata di stasera a partire dalle 21:30 su Italia Uno. La giovane romana con la sua verve e la simpatia avevano lasciato il segno nel reality show di Canale 5, insieme al serrato corteggiamento nei confronti di Luca Argentero all’epoca nella casa più spiata d’Italia. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, per Floriana si era aperta la porta di un nuovo reality, “La Fattoria” nel quale era alle prese con la vita di campagna insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. L’ex gieffina a conclusione della sua partecipazione, si allontana dalle scene per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021), che abbiamo conosciuto nelladel, sarà protagonista dello scherzo de Le Iene Show, in onda nella puntata di stasera a partire dalle 21:30 su Italia Uno. La giovane romana con la sua verve e la simpatia avevano lasciato il segno nel reality show di Canale 5, insieme al serrato corteggiamento nei confronti di Luca Argentero all’epoca nella casa più spiata d’Italia. Dopo l’esperienza al, persi era aperta la porta di un nuovo reality, “La Fattoria” nel quale era alle prese con la vita di campagna insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. L’ex gieffina a conclusionesua partecipazione, si allontana dalle scene per ...

