Firenze, paura alla Stazione Santa Maria Novella: immigrati con rasoio e cacciavite contro le vittime (Di martedì 16 febbraio 2021) rasoio e cacciavite alla mano si sono avvicinati ad alcuni senzatetto fuori dalla Stazione Santa Maria Novella a Firenze. Senza scrupoli, hanno portato via quello che loro avevano. E cioè, due cellulari di fortuna, un portafogli, uno zaino e persino un trolley pieno di vestiti. Le volanti della Questura, dopo alcune ricerche, hanno rintracciato nei pressi di una fermata della tramvia, almeno due degli aggressori, recuperando anche la refurtiva. Si tratta di immigrati marocchini di 22 e 24 anni. Devono rispondere all'accusa di rapina aggravata in concorso. Colpito alla nuca alla Stazione Santa Maria Novella L'ospedale ...

