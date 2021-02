Fiorentina | smentite le voci su un fisioterapista per Kokorin

(Di martedì 16 febbraio 2021) Laattende i primo gol in maglia viola di Aleksandr. L’attaccante russo però non sarà seguito da unCome riferito da Corriere dello Sport, laha smentito di aver ingaggiato unpersonale per l’attaccante russo Aleksandr. La notizia era stata diffusa dall’ex giocatore dell’Arsenal Andrej Arshavin parlando ad alcune media russi ma non ha trovato conferme negli ambienti vicini alla società viola. Leggi su Calcionews24.com

"Kokorin e Malcuit sono due giocatori pronti". Parola del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, in sede ...