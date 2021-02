Fiorentina | bomber Vlahovic ha il monopolio

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina bomber

E' bastato metterlo al centro del gioco d'attacco dellache quella maglia numero 9 sulle spalle è diventata detonatore di entusiasmo e di freddezza, da cecchino vero, un po' come aveva ...... in tutte le categorie solo Vlahovic dellaha segnato 8 gol come lui. Inoltre il babyrosanero con la Turris potrebbe raggiungere un duplice obiettivo: innanzitutto, quello di ...In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio campeggia questo titolo sulla Fiorentina: “Vlahovic balla da solo”. Sottotitolo: “L’unico viola che segna è Dusan: i suoi 8 gol sono il 35%”. A pagina 1 ...GENOVA. La Sampdoria capitalizza e vince, finisce 2-1: Fiorentina ko, sarà ancora lunga la strada per la salvezza. Quagliarella entra e condanna i viola, un gol d’autore. Ora i blucerchiati sognano l’ ...