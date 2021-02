Fienga: “Accordo con New Balance tappa importante per le ambizioni di crescita della Roma” (Di martedì 16 febbraio 2021) Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato così sul sito ufficiale del club del nuovo Accordo con New Balance, che sponsorizzerà i giallorossi dalla prossima stagione: “Questo Accordo rappresenta una tappa importante per le ambizioni di crescita del Club. New Balance è riconosciuta a livello mondiale come un leader nel proprio settore di riferimento e siamo certi che da questa collaborazione nasceranno nuove opportunità di sviluppo per il nostro brand. Siamo estremamente felici di affidare loro i nostri colori nella realizzazione dei kit giallorossi e non vediamo l’ora di vedere gli atleti dell’AS Roma indossare le nuove divise”. Foto: sito ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Guido, CEO, ha parlato così sul sito ufficiale del club del nuovocon New, che sponsorizzerà i giallorossi dalla prossima stagione: “Questorappresenta unaper ledidel Club. Newè riconosciuta a livello mondiale come un leader nel proprio settore di riferimento e siamo certi che da questa collaborazione nasceranno nuove opportunità di sviluppo per il nostro brand. Siamo estremamente felici di affidare loro i nostri colori nella realizzazione dei kit giallorossi e non vediamo l’ora di vedere gli atleti dell’ASindossare le nuove divise”. Foto: sito ufficiale ...

VoceGiallorossa : ???Fienga: 'L'accordo con New Balance tappa importante per la crescita del club, svilupperemo ancora il nostro brand… - siamo_la_Roma : ?? Ufficiale l'accordo con @NBFootball ?? #Fienga: 'Accordo rappresenta una tappa importante per le ambizioni di cre… - ReteSport : ?? #AsRoma, Ufficiale l'accordo con #NewBalance a partire dalla prossima stagione I dettagli qui… - corgiallorosso : #AsRoma, ufficiale l’accordo con #NewBalance. #Fienga: “Nuova opportunità di sviluppo del nostro brand”… - TuttoASRoma : AS ROMA New Balance nuovo Official Kit Supplier dal 2021/22. Fienga: “Questo accordo rappresenta una tappa importan… -