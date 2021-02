Fi | Siclari | ‘con Tajani sempre più liberali ed europeisti’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Comela lungimiranza politica del nostro presidente e leader Silvio Berlusconi riesce a trovare soluzioni eccellenti. Alla guida del partito di Forza Italia arriva il nuovo coordinatore nazionale, Antonioche si èdistinto per militanza, fin dal 1994, per fedeltà e per considerazione internazionale diventando primo italiano eletto presidente al Parlamento europeo. La sua autorevolezza e credibilità permetterà a Forza Italia di divenire una realtàpiù liberale ed europeista, popolare e libertaria, permettendo al centrodestra di sedere al governo presieduto da Mario Draghi con responsabilità ed impegno nell’interesse del Paese e degli italiani”. Così, in una nota, il senatore di Forza Italia Marco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.