Festival dell’eccellenza al femminile | tutte le novità

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 16 febbraio 2021) Si terrà nella giornata di martedì 16 febbraio dalle ore 16 alle ore 21:30 in diretta streaming la prima giornata delal, arrivato oggi alla sua 16 esima edizione. Il teatro che ospiterà l’evento è il Nazionale di Genova. Il progetto è articolato in 4 eventi a scadenza mensile da febbraio a maggio. Il suggestivo titolo del progetto è ”Donne nel nuovo rinascimento. L’importanza del teatro e del cinema”. Quali saranno ledelal? 23, questo il numero delle donne autorevoli del mondo dello spettacolo che parteciperanno raccontando le loro esperienze e le loro conquiste nella giornata di martedì 16 febbraio. A presentare e condurre questo attesissimo evento in diretta streaming dal palco ...