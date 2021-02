Fedriga incontra Ministro Gelmini per parlare di patti finanziari e scuola

(Di martedì 16 febbraio 2021) Questo pomeriggio a Roma si è tenuto un incontro tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, e ilper gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella. Al centro del colloquio: il quadro pandemico, il piano vaccini, gli accordi– tema sul qualehanno rilevato l’urgenza di ripartire in modo rapido e deciso – e le questioni che legano l’azione della Commissione paritetica alla, alle Province e ai lavori pubblici.

Mamme e papà degli studenti saranno rappresentati dall'avvocato Filippo Pesce, il legale che ha seguito anche il primo ricorso - poi vinto - presentato al Tar contro l'ordinanza firmata dal governatore. «Lunedì le scuole non riapriranno», ha confermato il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che sta riscrivendo l'ordinanza dopo che il Tar Fvg aveva accolto il ricorso di ...