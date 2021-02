Fecondazione assistita: a Bari clinica di primo livello Ivi Nel 2017 solo 810 pratiche in Puglia su 11936 in Italia (Di martedì 16 febbraio 2021) Di seguito il comunicato: Secondo i dati ISS, dal 2010 al 2017, il numero delle coppie che ha effettuato trattamenti di PMA in Italia è salito da 69.797 a 78.366. Nel 2017 si sono sottoposti a tecniche di primo livello 11.936 pazienti, di cui solo 810 in Puglia. Nello stesso anno sono stati iniziati 18.688 cicli di inseminazione semplice in tutta Italia, di cui solamente 1.131 in Puglia. Come dimostrano i dati pubblicati dall’ISS – Istituto Superiore di Sanità, negli ultimi anni è aumentato il numero delle coppie che hanno fatto ricorso alla PMA – Procreazione Medicalmente assistita, per cercare una gravidanza. Secondo il rapporto ISS, dal 2010 al 2017, il numero delle coppie che ha effettuato ... Leggi su noinotizie (Di martedì 16 febbraio 2021) Di seguito il comunicato: Secondo i dati ISS, dal 2010 al, il numero delle coppie che ha effettuato trattamenti di PMA inè salito da 69.797 a 78.366. Nelsi sono sottoposti a tecniche di11.936 pazienti, di cui810 in. Nello stesso anno sono stati iniziati 18.688 cicli di inseminazione semplice in tutta, di cui solamente 1.131 in. Come dimostrano i dati pubblicati dall’ISS – Istituto Superiore di Sanità, negli ultimi anni è aumentato il numero delle coppie che hanno fatto ricorso alla PMA – Procreazione Medicalmente, per cercare una gravidanza. Secondo il rapporto ISS, dal 2010 al, il numero delle coppie che ha effettuato ...

