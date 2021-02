Famoso cartone animato finisce in tribunale | “Violenza di genere” – VIDEO

Leggi su bloglive

(Di martedì 16 febbraio 2021) È stato uno dei cartoni animati giapponesi più famosi in Italia. Una generazione di attuali trentenni, o quasi, è cresciuta vedendo le gesta dei protagonisti in tv. Ora Holly e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.