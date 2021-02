Ex Lazio, Morrison: «Derubai Rooney per portare la mia famiglia dal cinese» (Di martedì 16 febbraio 2021) Morrison, ex meteora della Lazio, racconta un curioso aneddoto riguardante il suo passato nelle giovanili del Manchester United Ravel Morrison, ex giovane promessa e meteora della Serie A avendo vestito la maglia della Lazio, si racconta in una live social svelando un retroscena riguardante la sua permanenza nelle giovanili dello United: «Ovviamente il mio stipendio era quello di un calciatore delle giovanili, ero ancora un ragazzino. Rivendendo un paio di scarpini riuscivo a fare 250 sterline, se ne prendevo due ne avrei fatti 500. Così potevo portare la mia famiglia al ristorante cinese o a qualcosa di simile. Voi avevate 30 paia di scarpini. Io non volevo fare del male a nessuno, ma quando ho visto che a te o a Rooney ne consegnavano venti o trenta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021), ex meteora della, racconta un curioso aneddoto riguardante il suo passato nelle giovanili del Manchester United Ravel, ex giovane promessa e meteora della Serie A avendo vestito la maglia della, si racconta in una live social svelando un retroscena riguardante la sua permanenza nelle giovanili dello United: «Ovviamente il mio stipendio era quello di un calciatore delle giovanili, ero ancora un ragazzino. Rivendendo un paio di scarpini riuscivo a fare 250 sterline, se ne prendevo due ne avrei fatti 500. Così potevola miaal ristoranteo a qualcosa di simile. Voi avevate 30 paia di scarpini. Io non volevo fare del male a nessuno, ma quando ho visto che a te o ane consegnavano venti o trenta ...

