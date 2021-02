Everton-Manchester City mercoledì | ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 16 febbraio 2021) Purtroppo per i Toffees, non è questa la settimana di Champions League per i Citizens, che intendono prolungare la loro striscia di sedici vittorie consecutive in patria in attesa di confrontarsi con il loro tabù: la Champions, appunto. Certo che se non sarà competitivo in Europa, almeno da arrivare in finale, uncosì, quando InfoBetting: Scommesse Sportive e