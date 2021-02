Everton, Ancelotti incorona Guardiola: “Tra i migliori al mondo” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Pep, per ciò che sta facendo anno dopo anno, deve essere considerato uno dei migliori allenatori al mondo. Noi però vogliamo andare in Europa e, nonostante i pronostici sfavorevoli, nel calcio non si può mai dire mai. Il nostro obiettivo non cambierà di certo con questa partita, ma io sono fiducioso e credo che le nostre prossime due gare andranno bene”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti su Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. Domani è atteso il confronto tra Everton e Manchester City in programma alle 21:15 di giovedì 17 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “Pep, per ciò che sta facendo anno dopo anno, deve essere considerato uno deiallenatori al. Noi però vogliamo andare in Europa e, nonostante i pronostici sfavorevoli, nel calcio non si può mai dire mai. Il nostro obiettivo non cambierà di certo con questa partita, ma io sono fiducioso e credo che le nostre prossime due gare andranno bene”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Carlosu Pep, allenatore del Manchester City. Domani è atteso il confronto trae Manchester City in programma alle 21:15 di giovedì 17 febbraio. SportFace.

ZZiliani : Non dite a #DeLaurentiis che l'#Everton di #Ancelotti ha battuto 5-4 il #Tottenham di #Mourinho ai supplementari di… - ItaSportPress : Everton, Ancelotti coccola Guardiola: 'E' il migliore al mondo' - - ballsandbells : Carlo Ancelotti delivers Everton team news vs Manchester City - - LivEchoEFC : Carlo Ancelotti is here.. - Gabri_Juventus : Ancelotti vuole che l'Everton spenda più di 30 milioni di euro per ingaggiare Rabiot in estate. [France Football]… -

Ultime Notizie dalla rete : Everton Ancelotti Juve: Ancelotti vuole Rabiot, ecco quanto può offrire

Commenta per primo Secondo quanto riportato da France Football Ancelotti ha chiesto all' Everton di investire almeno 30 milioni di euro per ingaggiare Rabiot . Il centrocampista della Juventus è un vecchio pallino dell'allenatore italiano.

Ancelotti - Guardiola: sfida nella sfida

L'Everton potrebbe perdere tre gare interne di fila in Premier League per la prima volta dal marzo 2016 con Roberto Martinez alla guida; l'ultima volta che Carlo Ancelotti ha ottenuto tre sconfitte ...

Ancelotti e l'esultanza del thé dopo il gol: "Faceva troppo freddo" Sky Sport Everton, Ancelotti incorona Guardiola: “Tra i migliori al mondo”

Le dichiarazioni di Ancelotti su Guardiola alla vigilia di Everton-Manchester City: "Tra i migliori al mondo. Noi vogliamo andare in Europa" ...

Calciomercato Juventus, 30 milioni: offerta dalla Premier

La dirigenza della Juventus mantiene sotto esame alcuni calciatori in vista della prossima sessione di mercato. Tra questi anche Rabiot ...

Commenta per primo Secondo quanto riportato da France Footballha chiesto all'di investire almeno 30 milioni di euro per ingaggiare Rabiot . Il centrocampista della Juventus è un vecchio pallino dell'allenatore italiano.L'potrebbe perdere tre gare interne di fila in Premier League per la prima volta dal marzo 2016 con Roberto Martinez alla guida; l'ultima volta che Carloha ottenuto tre sconfitte ...Le dichiarazioni di Ancelotti su Guardiola alla vigilia di Everton-Manchester City: "Tra i migliori al mondo. Noi vogliamo andare in Europa" ...La dirigenza della Juventus mantiene sotto esame alcuni calciatori in vista della prossima sessione di mercato. Tra questi anche Rabiot ...