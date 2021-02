Europa, mercato auto: green sale al 25%, nel 2019 era all’11% (Di martedì 16 febbraio 2021) Vola il settore green nel mercato dell’auto in Europa. Nel 2020 sono state immatricolate tre milioni di alimentazioni alternative. Il mercato dell’auto è sempre più green in Europa. Secondo quanto comunicato dall’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria automobilistica), infatti, nel 2020 nell’area Ue, Efta e Regno Unito sono state pari a 3.021.762 le nuove immatricolazioni nel mercato delle alimentazioni alternativa. auto, il green vale il 25% in Europa Nell’anno appena concluso la quota è arrivata al 25,4%, nel 2019 era dell’11%. In un mercato complessivo in forte calo, il green cresce sia in ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 febbraio 2021) Vola il settoreneldell’in. Nel 2020 sono state immatricolate tre milioni di alimentazioni alternative. Ildell’è sempre piùin. Secondo quanto comunicato dall’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industriamobilistica), infatti, nel 2020 nell’area Ue, Efta e Regno Unito sono state pari a 3.021.762 le nuove immatricolazioni neldelle alimentazioni alternativa., ilvale il 25% inNell’anno appena concluso la quota è arrivata al 25,4%, nelera dell’11%. In uncomplessivo in forte calo, ilcresce sia in ...

