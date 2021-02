Europa League, niente pubblico in Stella Rossa Milan: i medici serbi non danno l’ok (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Milan si prepara a tornare in campo giovedì sera a Belgrado contro la Stella Rossa nel match valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League 2020/2021. Dalla serbia, però, non arrivano buone notizie sul fronte Covid-19, tant’è che la componente medico-sanitaria dell’unità di crisi per la lotta al virus si è detta decisamente contraria alla presenza di pubblico alla partita. L’epidemiologo Predrag Kon, al termine di una riunione dell’unità di crisi, ha spiegato la situazione: “Non possiamo consentire alcun tipo di assembramento, compresa la partita di giovedì, poiché negli ultimi giorni la situazione epidemiologica è peggiorata, in modo particolare a Belgrado. In questa situazione non è pensabile una qualsiasi forma di assembramento di un gran numero di ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilsi prepara a tornare in campo giovedì sera a Belgrado contro lanel match valevole per l’andata dei sedicesimi di2020/2021. Dallaa, però, non arrivano buone notizie sul fronte Covid-19, tant’è che la componente medico-sanitaria dell’unità di crisi per la lotta al virus si è detta decisamente contraria alla presenza dialla partita. L’epidemiologo Predrag Kon, al termine di una riunione dell’unità di crisi, ha spiegato la situazione: “Non possiamo consentire alcun tipo di assembramento, compresa la partita di giovedì, poiché negli ultimi giorni la situazione epidemiologica è peggiorata, in modo particolare a Belgrado. In questa situazione non è pensabile una qualsiasi forma di assembramento di un gran numero di ...

sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - forumJuventus : Europa League, Real Sociedad-Man United si giocherà allo Juventus Stadium ??? - CCokina12 : RT @MilanCapiscer: Per chi ha deciso di non mettere Hauge nella lista dell'Europa League - OuterSpace_C : RT @MilanNewsit: Bonan: 'Non mi spiego perchè il Milan giochi domenica alle 15 dopo l'Europa League. È un vantaggio incredibile per l'Inter… - Cap6Baresi : @cmdotcom Ehh effettivamente hai ragione...siamo solo secondi in campionato e ai sedicesimi di Europa League come p… -