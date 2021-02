Europa League | i medici serbi | “Niente pubblico per Stella Rossa-Milan”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (ANSA) – BELGRADO, 16 FEB – Ina la componente medico-sanitaria dell’unità di crisi per la lotta al Covid-19 si è detta decisamente contraria alla presenza dialla partita difra, in programma giovedì a Belgrado. “Non possiamo consentire alcun tipo di assembramento, compresa la partita di giovedì, poichè negli ultimi giorni la situazione epidemiologica è peggiorata, in modo particolare a Belgrado”, ha detto Predrag Kon, l’epidemiologo più famoso del Paese, al termine di una riunione dell’unità di crisi. Lo specialista ha aggiunto che si attende il ritorno di un gran numero di persone dalle vacanze sulla neve (per un week-end lungo legato alla festa nazionale del 15 e 16 febbraio, ndr), con un probabile incremento dei ...

5 Il Milan pensa al campo, in vista delle imminenti e decisive sfide ine Serie A contro Stella Rossa e Inter, con un occhio alla questione rinnovi di contratto. I dirigenti rossoneri si stanno muovendo e in questa ottica rientra l 'appuntamento fissato per ...Commenta per primo Dejan Stankovic , allenatore della Stella Rossa, prossimo avversario del Milan in, parla a Tuttosport dei rossoneri: 'Il Milan è un avversario forte. La Serie A racconta che sono attaccati alla testa della classifica. Di sicuro conosciamo tutti la loro storia e quello ...Il giornalista di beIN SPORTS Tancredi Palmeri su sbilancia sulla squadra europea che vincerà quest'anno la Champions League.Tutto serve da lezione. Errare è il modo migliore per crescere e il pesantissimo ko contro lo Spezia servirà al Milan per non ripetere più l’errore di sottovalutare ...