Europa League, Gattuso potrà contare solo su 13 giocatori disponibili (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rino Gattuso è alle prese con tanti infortunati nella sua rosa. Questa mattina si è infatti aggiunto anche Andrea Petagna a seguito di una botta ricevuta ieri in allenamento. A Granada, per l'Europa League, l'ex tecnico del Milan potrà contare solo su 13 giovatori disponibili. A questi si aggiungerà anche il 3 portiere Contini e vari primavera che avranno la ghiotta occasione di esordire in Europa con la maglia azzurra. Alcuni di questi hanno già ricevuto altre convocazioni ma senza mai scendere effettivamente in campo. Una brutta tegola per Gattuso che quindi dovrà chiedere uno sforzo importante ai suoi. I pochi giocatori disponibili infatti, con ogni ...

La partita Benfica - Arsenal del 18 febbraio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League ROMA - Giovedì 18 febbraio alle ore 21 andrà in scena Benfica - Arsenal , incontro valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021 . Da una parte c'è la squadra ...

Quando torneranno in campo Lozano e Ospina? Hirving Lozano sarà fermo circa 20 giorni , saltando quindi la doppia sfida dei sedicesimi di Europa League contro il Granada e soprattutto il big match di ...

Ancora infortunati in casa Napoli alla vigilia della partita con l'Atalanta. L'ultimo interessato è Andrea Petagna. L'attaccante, ...

Siviglia-Borussia Dortmund è una partita di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

