Europa, atlantismo e ambiente: di cosa parlerà Draghi nel discorso per la fiducia (Di martedì 16 febbraio 2021) Il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi sabato ha giurato al Quirinale, e ora è pronto a chiedere la fiducia alle Camere. Il presidente del Consiglio sta infatti preparando il discorso programmatico che leggera mercoledì a Montecitorio, prima di presentarsi al Senato per la votazione. Secondo alcune indiscrezioni non durerà molto: 20 o 30 minuti al massimo durante i quali chiederà unità e tre riforme. Ma una cosa su tutte: coesione, così da far fronte alle emergenze del Paese senza litigi interni al governo tra partiti. Poi confermerà i tre cardini della sua impostazione: Europa, atlantismo e ambiente. E tre riforme: fisco, giustizia civile e Pubblica amministrazione, con interventi strutturali legati al Recovery plan. Giovedì tornerà poi alla Camera a chiedere la ...

