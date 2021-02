ENI, nuovi certificati di sostenibilità per prodotti della controllata Versalis (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Versalis, la società chimica di ENI, ha ottenuto la certificazione ISCC Plus per monomeri, intermedi, polimeri ed elastomeri prodotti con materie prime sostenibili, da bionafta e da riciclo chimico, nei siti di Brindisi, Porto Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna. La certificazione è un passo avanti nell’obiettivo di offrire al mercato prodotti decarbonizzati e circolari. La disponibilità di bionafta deriva dall’integrazione con ENI, che ha trasformato due raffinerie in bioraffinerie, a Venezia Porto Marghera e a Gela, garantendo l’approvvigionamento di materia prima sostenibile che trae origine da oli vegetali, oli alimentari esausti o altre tipologie di scarti organici. ISCC Plus è parte dello schema di certificazione ISCC (International Sustainability & Carbon certification, approvato dall’Unione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) –, la società chimica di ENI, ha ottenuto la certificazione ISCC Plus per monomeri, intermedi, polimeri ed elastomericon materie prime sostenibili, da bionafta e da riciclo chimico, nei siti di Brindisi, Porto Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna. La certificazione è un passo avanti nell’obiettivo di offrire al mercatodecarbonizzati e circolari. La disponibilità di bionafta deriva dall’integrazione con ENI, che ha trasformato due raffinerie in bioraffinerie, a Venezia Porto Marghera e a Gela, garantendo l’approvvigionamento di materia prima sostenibile che trae origine da oli vegetali, oli alimentari esausti o altre tipologie di scarti organici. ISCC Plus è parte dello schema di certificazione ISCC (International Sustainability & Carbonon, approvato dall’Unione ...

