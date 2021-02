Emilia Romagna verso la Zona Arancione, Bonaccini: «Rischio elevato» (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Emilia Romagna va verso la Zona Arancione. L’indice Rt del capoluogo di regione, Bologna, è ormai sopra l’1 da giorni. I cittadini Emiliano-romagnoli si sono guadagnati la Zona Gialla nel”ultimo monitoraggio ma ora tutto può cambiare visto i recenti dati rilevati. Stefano Bonaccini parla di “Rischio elevato“. >> Varianti Covid, Galli: «Ho il reparto invaso, a breve avremo problemi più seri» Bonaccini: «Rischio elevato» ll presidente Stefano Bonaccini, ripreso dal Resto del Carlino, in vista della decisione di venerdì del ministero della Salute sui colori da assegnare alle Regioni dichiara: «E’ vero che c’è un Rischio ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 febbraio 2021) L’vala. L’indice Rt del capoluogo di regione, Bologna, è ormai sopra l’1 da giorni. I cittadinino-romagnoli si sono guadagnati laGialla nel”ultimo monitoraggio ma ora tutto può cambiare visto i recenti dati rilevati. Stefanoparla di ““. >> Varianti Covid, Galli: «Ho il reparto invaso, a breve avremo problemi più seri»: «» ll presidente Stefano, ripreso dal Resto del Carlino, in vista della decisione di venerdì del ministero della Salute sui colori da assegnare alle Regioni dichiara: «E’ vero che c’è un...

