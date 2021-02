Elsa Hosk è diventata mamma | ecco la prima foto con la figlia Tuulikki

(Di martedì 16 febbraio 2021) Fiocco rosa per. La supermodella svedese, 32 anni, è: l’11 febbraio è nata la sua bambina, frutto dell’amore con Tom Daly. L’annuncio è stato dato sui social network, mezzo ormai preferito dalle star di mezzo mondo per condividere con i fan gioie e dolori. Victoria's Secret,e il reggiseno da 1 milione di dollari guarda leLeggi anche › Il costume intero di ...

bvnedictsart : ig è quella stronza che mentre metto like ad una foto di elsa hosk mi aggiorna il feed al primo click facendomi met… - statodelsud : Elsa Hosk è diventata mamma: le prime foto con la figlia - Pino__Merola : Elsa Hosk è diventata mamma: le prime foto con la figlia - pamInParis00 : @dasaeng_ Mettici che qualche giorno fa ha partorito pure elsa hosk, famosa modella di victoria secret ahahha e a i… - poesannabel : È nata la bimba di elsa hosk ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elsa Hosk

Sky Tg24

è tra le prime vip a diventare mamma nel 2021. A gennaio era stata la volta di Nicole Grimaudo , seguita all'estero da Kelly Rowland (l'ex cantante delle Destiny's Child ha partorito il suo ...Con una foto patinata via l'altra,ha documentato su Instagram tutta la sua gravidanza. Scatti in bianco e nero, outfit firmati, parole dolci: la top svedese ha intrattenuto i follower con i suoi aggiornamenti in questi mesi. ...La prima foto da mamma di Elsa Hosk. Tuulikki Joan Daly: questo il nome della bambina che Elsa Hosk lo scorso 11 febbraio ha partorito. Una notizia condivisa coi fan, come coi fan ...La top model svedese Elsa Hosk ha dato alla luce una bambina, Tuulikki Joan, che vanta già un corredino di tutto rispetto ...