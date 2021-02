Eliana Michelazzo: “Ho il Covid da 6 mesi per l’Asl, mi ferma la polizia” (Di martedì 16 febbraio 2021) L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fermata continuamente dalla polizia, lancia l'allarme: "Mi domando se i dati statistici siano reali" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 16 febbraio 2021) L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne,ta continuamente dalla, lancia l'allarme: "Mi domando se i dati statistici siano reali" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

