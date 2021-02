Elena Morali tradita da Favoloso con Paola Caruso? L’ex Bonas chiarisce (VIDEO) (Di martedì 16 febbraio 2021) Paola Caruso e Luigi Mario Favoloso hanno avuto un flirt? Da qualche giorno a questa parte sul web ha fatto scalpore la notizia del presunto tradimento di Luigi Favoloso ai danni della compagna Elena Morali. Un tradimento che L’ex Pupa ha scoperto grazie a numerose telecamere che la stessa ha nascosto nel suo appartamento. Nelle ultime ore è saltato fuori il nome della possibile amante e appartiene ad un volto noto del piccolo schermo, ovvero Paola Caruso. Domenica sera, a Live Non è la D’Urso è giunta la risposta delL’ex Bonas di Avanti un Altro che ha spiegato che non c’è stato nessun tradimento con L’ex gieffino. La calabrese ha spiegato che lei, essendo amica della ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 febbraio 2021)e Luigi Mariohanno avuto un flirt? Da qualche giorno a questa parte sul web ha fatto scalpore la notizia del presunto tradimento di Luigiai danni della compagna. Un tradimento chePupa ha scoperto grazie a numerose telecamere che la stessa ha nascosto nel suo appartamento. Nelle ultime ore è saltato fuori il nome della possibile amante e appartiene ad un volto noto del piccolo schermo, ovvero. Domenica sera, a Live Non è la D’Urso è giunta la risposta deldi Avanti un Altro che ha spiegato che non c’è stato nessun tradimento congieffino. La calabrese ha spiegato che lei, essendo amica della ...

