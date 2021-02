EL, il Granada non si fida delle assenze azzurre: “Hanno rosa importante” (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Giovedì 18 febbraio gli azzurri scenderanno in campo contro gli spagnoli del Granada per il match valido per i Sedicesimi di Finale di Europa League. Gattuso, oltre ai lungodegenti infortunati, dovrà fare a meno anche di Andrea Petagna. Questa mattina il comunicato del suo infortunio. Intanto però il club andaluso, tramite la voce del suo direttore sportivo Fran Sanchez, è intervenuto a Radio Crc, queste le sue parole: “Non ci fidiamo delle assenze del Napoli Gattuso ha a disposizione una rosa importante. Il tecnico azzurro ha vasta esperienza, accumulata sul campo da allenatore e da giocatore. Anche gli uomini a sua disposizione Hanno tanta esperienza nelle coppe europee. Noi, invece, siamo alla prima esperienza in Europa League. Cercheremo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Giovedì 18 febbraio gli azzurri scenderanno in campo contro gli spagnoli delper il match valido per i Sedicesimi di Finale di Europa League. Gattuso, oltre ai lungodegenti infortunati, dovrà fare a meno anche di Andrea Petagna. Questa mattina il comunicato del suo infortunio. Intanto però il club andaluso, tramite la voce del suo direttore sportivo Fran Sanchez, è intervenuto a Radio Crc, queste le sue parole: “Non ci fidiamodel Napoli Gattuso ha a disposizione una. Il tecnico azzurro ha vasta esperienza, accumulata sul campo da allenatore e da giocatore. Anche gli uomini a sua disposizionetanta esperienza nelle coppe europee. Noi, invece, siamo alla prima esperienza in Europa League. Cercheremo ...

