E3 2021 e il futuro dell'evento analizzati da Reggie Fils-Aime, ex presidente di Nintendo of America (Di martedì 16 febbraio 2021) Reggie Fils-Aime ha diverse considerazioni da fare sulla nuova veste dell'Electronic Entertainment Expo: le ha esternate tutte in un'intervista al canale Youtube di Danny Peña col suo programma GamerTag Radio, in cui l'ex boss di Nintendo of America è parso avere le idee molto chiare su come vorrebbe che lo show approfittasse della nuova trasformazione da showfloor fisico a piattaforma virtuale. "Penso che l'E3 sia davvero magico per il business globale dei videogiochi: (...) da quel che ho visto, non mi pare convincente" ha affermato ai microfoni della trasmissione. "Se fossi io a gestire la baracca, vi dico come farei. Renderlo digitale è assolutamente giusto, c'è una ragione dietro, ci sono più di 60mila persone che andrebbero all'E3, ma milioni in ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021)ha diverse considerazioni da fare sulla nuova veste'Electronic Entertainment Expo: le ha esternate tutte in un'intervista al canale Youtube di Danny Peña col suo programma GamerTag Radio, in cui l'ex boss diofè parso avere le idee molto chiare su come vorrebbe che lo show approfittassea nuova trasformazione da showfloor fisico a piattaforma virtuale. "Penso che l'E3 sia davvero magico per il business globale dei videogiochi: (...) da quel che ho visto, non mi pare convincente" ha affermato ai microfonia trasmissione. "Se fossi io a gestire la baracca, vi dico come farei. Renderlo digitale è assolutamente giusto, c'è una ragione dietro, ci sono più di 60mila persone che andrebbero all'E3, ma milioni in ...

petergomezblog : Conte: “Futuro? Per ora torno all’università. Ma ci sono molti modi per stare in politica. Alleanza Pd-M5s-Lei? Non… - fattoquotidiano : Conte: “Il mio futuro politico? Ora torno a Firenze a insegnare. Alleanza con Pd e M5s? Progetto non declamato a ca… - fattoquotidiano : CONTE, IL PIÙ AMATO E LE QUATTRO VIE DEL SUO NUOVO FUTURO - Sabato scorso, Giuseppe Conte ha passato il testimone,… - SkySport : Mbappé dopo Barça-Psg: 'Possiamo crescere. Il mio futuro? Questa maglia è nel mio cuore' - Lara_Rocchetta : -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 futuro Mbappè dopo Barça - Psg: "Possiamo crescere. Il mio futuro? Questa maglia è nel mio cuore"

Il mio futuro? Sarebbe stupido decidere il mio futuro basandomi su una singola partita. La verità è che si tratta di pensare a lungo termine e ho sempre detto che sono felice qui '. E adesso la testa ...

SalotTEENS: idee a confronto, quattro chiacchiere sul divano con i teenager

... il 18 febbraio, 18 marzo, 26 aprile e 13 maggio 2021, pensati per aprire un confronto intergenerazionale a più voci sull'attualità: la politica e l'Europa, l'incertezza del futuro, il sesso e gli ...

Il futuro di Enel tra formazione e transizione ecologica Vita Napoli, rimpianto Hakimi: "Giuntoli ci cercò"

Fra i migliori terzini della Serie A 2020/21 c'è sicuramente Achraf Hakimi, calciatore oggi in forza all'Inter, ma che sarebbe potuto arrivare in Italia già tre anni fa: a rivelarlo è l'agente del mar ...

1.2 Lounge - CONSEGNA A CASA GRATIS - JL59380

Offerta n. JL59380 https://www.autohero.com/it/fiat-500/id/1c3839f5-4550-4252-b610-cec8fbaf3515/ CHI SIAMO: Autohero è il tuo concessionario online, facciamo parte della multinaz ...

Il mio? Sarebbe stupido decidere il miobasandomi su una singola partita. La verità è che si tratta di pensare a lungo termine e ho sempre detto che sono felice qui '. E adesso la testa ...... il 18 febbraio, 18 marzo, 26 aprile e 13 maggio, pensati per aprire un confronto intergenerazionale a più voci sull'attualità: la politica e l'Europa, l'incertezza del, il sesso e gli ...Fra i migliori terzini della Serie A 2020/21 c'è sicuramente Achraf Hakimi, calciatore oggi in forza all'Inter, ma che sarebbe potuto arrivare in Italia già tre anni fa: a rivelarlo è l'agente del mar ...Offerta n. JL59380 https://www.autohero.com/it/fiat-500/id/1c3839f5-4550-4252-b610-cec8fbaf3515/ CHI SIAMO: Autohero è il tuo concessionario online, facciamo parte della multinaz ...