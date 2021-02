È morto per Covid il professor Giuseppe Basso. Con la Città della Speranza ha salvato centinaia di bambini malati di cancro (Di martedì 16 febbraio 2021) Era conosciuto in tutta Italia come il primario dei bambini ammalati di tumore. Nella sua carriera ne ha salvati a centinaia grazie alla clinica di oncoematologia pediatrica e alla Città della Speranza dell’ospedale di Padova. Dopo quaranta giorni di ricovero in terapia intensiva, si è arreso al Covid il professor Giuseppe Basso, senza mai essere uscito dalla rianimazione. L’annuncio è stato dato da Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova: “Il Covid-19 ha portato via Beppe Basso, per molti anni pediatra oncologo del nostro Ateneo. Scienziato di valore e medico appassionato, il professor Basso con competenza e determinazione ha applicato i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Era conosciuto in tutta Italia come il primario deiamdi tumore. Nella sua carriera ne ha salvati agrazie alla clinica di oncoematologia pediatrica e alladell’ospedale di Padova. Dopo quaranta giorni di ricovero in terapia intensiva, si è arreso alil, senza mai essere uscito dalla rianimazione. L’annuncio è stato dato da Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova: “Il-19 ha portato via Beppe, per molti anni pediatra oncologo del nostro Ateneo. Scienziato di valore e medico appassionato, ilcon competenza e determinazione ha applicato i ...

