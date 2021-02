È morto Massimo Anderson: fondò il Fronte della Gioventù. Il ricordo commosso della destra (Di martedì 16 febbraio 2021) È morto all’età di 87 anni Massimo Anderson. Con lui se ne va un altro nome che appartiene profondamente alla storia della destra. Consigliere comunale a Roma e regionale del Lazio per il Msi, del quale fu anche dirigente nazionale, Anderson fondò nel 1971 il Fronte della Gioventù, di cui fu segretario nazionale fino al 1977, dopo essere già stato il primo segretario della Giovane Italia. Una vita di impegno politico, sociale e culturale Anderson contribuì al fermento di idee e proposte nel Msi come esponente della corrente della destra popolare, fra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Èall’età di 87 anni. Con lui se ne va un altro nome che appartiene profondamente alla storia. Consigliere comunale a Roma e regionale del Lazio per il Msi, del quale fu anche dirigente nazionale,nel 1971 il, di cui fu segretario nazionale fino al 1977, dopo essere già stato il primo segretarioGiovane Italia. Una vita di impegno politico, sociale e culturalecontribuì al fermento di idee e proposte nel Msi come esponentecorrentepopolare, fra ...

Rojname_com : Morto Massimo Anderson, nome di spicco destra italiana - tatarellafab : Morto Massimo Anderson, nome di spicco destra italiana - nio_fivestars : @arialmac_9 @aralia_a @Renatapadovani6 @nannierri @gcamp269 @HoppitiV @teoxandra @BruNO16503135 @LibriSoria… - AIessandra__bb : @Massimo__1971 ?????? Morto politicamente come premier ?? - pvsassone : RT @Miti_Vigliero: Questa va nella cartella #ripassiamo insieme a 'di covid non si muore, non ci sarà una seconda ondata, il virus è morto… -