E’ morto Giuseppe Basso | il medico dei bambini | “Covid fatale”  

È morto di Covid Giuseppe Basso, l'oncologo che ha salvato centinaia di bambini dal tumore

"Oggi piangiamo la scomparsa del professor Basso, storico direttore della clinica di oncoematologia pediatrica di Padova, una eccellenza assoluta della professione medica. Per Basso la ricerca scientifica e la pratica clinica erano una missione umanitaria al servizio dei più fragili, una lotta personale al fianco dei suoi pazienti. Con il suo sorriso, con la sua ..." Giuseppe Basso non ce l'ha fatta: lo storico direttore della clinica di oncoematologia pediatrica di Padova è morto per Covid-19.