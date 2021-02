(Di martedì 16 febbraio 2021) Èper il-19 a Padova il professor, ex direttore della clinica Oncoematologia pediatrica di Padova, medico e docente stimato dai colleghi e amato da tantie ragazzi ai quali hala vita. “Scienziato di valore e medico appassionato - ricorda il rettore dell’Università, Rosario Rizzuto - il professorcon competenza e determinazione ha applicato i progressi della scienza alla cura dei giovanissimi pazienti, che nei momenti difficili della malattia in lui hanno trovato le terapie più efficaci ed un sorriso amico. Intelligente, critico, ironico, mai banale, di lui ricordo tante discussioni accese, animate dalla comune passione per la scienza e da una profonda stima reciproca. Mancherà a tutti noi. A nome di tutto l’Ateneo ...

fanpage : Ha salvato centinaia di bambini dal cancro. Il dottor Basso ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. Addio, 'a… - repubblica : Covid, morto a Padova l'oncoematologo dei bambini Giuseppe Basso: 'Era l'angelo custode dei nostri figli' - HuffPostItalia : È morto di Covid Giuseppe Basso, l'oncologo che ha salvato centinaia di bambini dal tumore - apalma67 : RT @MediasetTgcom24: Padova, morto per Covid l'oncologo pediatrico Giuseppe Basso #GiuseppeBasso - DonaDove : RT @HuffPostItalia: È morto di Covid Giuseppe Basso, l'oncologo che ha salvato centinaia di bambini dal tumore -

