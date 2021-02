E’ morto Claudio Sorrentino | la storica “voce” di John Travolta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo storico doppiatore, èa 75 stroncato dal Covid. La “” die Mel Gibson era ricoverato in una clinica romana. Nato nel 1945, calca il palco del teatro già a 9 anni, lavorando in compagnie blasonate come quella di Eduardo De Filippo e la Morelli Stoppa. A metà degli anni Cinquanta inizia la carriera da doppiatore, partecipando al film “L’Ultima Carovana” di Delmer Daves.vittima del Covid, aveva 75 anni Neli anni settanta diventa laufficiale di Topolino ma la notorietà disi deve ai doppiaggi di Mel Gibson a partire dal film “Arma Letale” ,in molte pellicole e ...