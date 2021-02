Droni, Politecnico di Milano: “Nel 2020 mercato perde 73 milioni di euro (-38%)” (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Frena il settore dei Droni, fortemente colpito dall’emergenza Covid-19. Dopo una crescita che nel 2019 ha registrato un +17% rispetto all’anno precedente, il mercato professionale dei Droni (B2b e B2g) perde quota, passando da un valore di 117 milioni di euro a un totale di 73 milioni di euro, con un calo del 38%. È quanto emerge della ricerca realizzata dall’Osservatorio Droni della School of Management del Politecnico di Milano, presentata oggi durante il convegno online “Droni: fare sistema per un maggiore sviluppo”. Quasi la metà delle imprese del settore intervistate dall’Osservatorio Droni ha potuto svolgere solo una piccola parte delle attività ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Frena il settore dei, fortemente colpito dall’emergenza Covid-19. Dopo una crescita che nel 2019 ha registrato un +17% rispetto all’anno precedente, ilprofessionale dei(B2b e B2g)quota, passando da un valore di 117dia un totale di 73di, con un calo del 38%. È quanto emerge della ricerca realizzata dall’Osservatoriodella School of Management deldi, presentata oggi durante il convegno online “: fare sistema per un maggiore sviluppo”. Quasi la metà delle imprese del settore intervistate dall’Osservatorioha potuto svolgere solo una piccola parte delle attività ...

