Draghi è l’airbag della politica italiana Maffettone spiega perché

Leggi su formiche

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Basta il nome”. Sebastianoè convinto che Mariosia come le colonne d’Ercole per la. Dopo di lui, o meglio al posto di lui, non c’è nessuno in grado di tirare fuori il Paese dai guai. Direttore del Dipartimento di Scienze politicheLuiss, è tra i fondatorifilosofiain Italia, “ma Norberto Bobbio è il mio padre spirituale”., cosa pensa un filosofo politico del governo? Cosa devo pensare? Mi basta il curriculum. È venuto a Roma con un solo obiettivo: il Recovery Fund. Lei avrebbe trovato un nome migliore? Io no. Il pragmatismo torna a Palazzo Chigi? Non ne farei una questione di categorie, ma di pedigree. Io sono sicuro che chiunque altro farebbe peggio. Certo, ...