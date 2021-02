Dpcm, il nuovo gioco a tema Covid con decreti, autocertificazioni, bonus vacanze e amuchina: ecco cos’è (Di martedì 16 febbraio 2021) Con i Dpcm, c’è chi ci gioca. Un 47enne romano, Fabrizio Iozzo, che nella vita ha una società di servizi informatici, ha inventato un gioco da tavola simile al Monopoli: imprevisti, autocertificazioni, bonus vacanze. Il gioco non poteva che chiamarsi “Dpcm”. Nato durante la pandemia, vuole essere una parodia dei vari decreti emanati in questi mesi. “È un gioco che ho fatto per me e che non ho alcuna intenzione di vendere. Non è mia intenzione metterlo in commercio”, ha spiegato l’ideatore, deludendo chi era già pronto ad acquistarlo. “Quando ho iniziato a leggere i vari decreti a ridosso del Natale con due persone non conviventi che potevano andare a trovare un amico, nipoti dai nonni, ma non più di tre, incontri tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Con i, c’è chi ci gioca. Un 47enne romano, Fabrizio Iozzo, che nella vita ha una società di servizi informatici, ha inventato unda tavola simile al Monopoli: imprevisti,. Ilnon poteva che chiamarsi “”. Nato durante la pandemia, vuole essere una parodia dei variemanati in questi mesi. “È unche ho fatto per me e che non ho alcuna intenzione di vendere. Non è mia intenzione metterlo in commercio”, ha spiegato l’ideatore, deludendo chi era già pronto ad acquistarlo. “Quando ho iniziato a leggere i varia ridosso del Natale con due persone non conviventi che potevano andare a trovare un amico, nipoti dai nonni, ma non più di tre, incontri tra ...

