«Downton Abbey 2 è in cantiere»: parola di Hugh Bonneville (Di martedì 16 febbraio 2021) Le serie tv trasposte al cinema hanno un doppio merito: rafforzare il pubblico già affezionato e appassionarne uno completamente nuovo, che con la serie tv non ha mai avuto niente a che fare. È successo con i due capitoli cinematografici di Sex and the City del 2008 e del 2010 e, più recentemente, con il film di Downton Abbey che, nel 2019, ha incassato la bellezza di 238 milioni di dollari a fronte di un budget che si aggirava tra il 13 e i 20. L’idea di portare sullo schermo la saga famigliare dei Grantham, conservando tutti i personaggi principali insieme alle dinamiche intrigantissime dell’aristocrazia che cerca di mantenere i suoi privilegi e della servitù (ben più interessante) che percepisce che i tempi sono ormai destinati a cambiare, si è rivelata talmente indovinata da mettere in cantiere un secondo capitolo. https://www.youtube.com/watch?v=SGkfufIoQ0Q&t=34s Leggi su vanityfair (Di martedì 16 febbraio 2021) Le serie tv trasposte al cinema hanno un doppio merito: rafforzare il pubblico già affezionato e appassionarne uno completamente nuovo, che con la serie tv non ha mai avuto niente a che fare. È successo con i due capitoli cinematografici di Sex and the City del 2008 e del 2010 e, più recentemente, con il film di Downton Abbey che, nel 2019, ha incassato la bellezza di 238 milioni di dollari a fronte di un budget che si aggirava tra il 13 e i 20. L’idea di portare sullo schermo la saga famigliare dei Grantham, conservando tutti i personaggi principali insieme alle dinamiche intrigantissime dell’aristocrazia che cerca di mantenere i suoi privilegi e della servitù (ben più interessante) che percepisce che i tempi sono ormai destinati a cambiare, si è rivelata talmente indovinata da mettere in cantiere un secondo capitolo. https://www.youtube.com/watch?v=SGkfufIoQ0Q&t=34s

Notiziedi_it : Downton Abbey 2, il secondo film è più vicino dopo almeno 3 diverse conferme - lauralinnsy : eu quando terminei downton abbey e the office - downtonbabie : nel mio personale podio del dolore Grace di peaky blinders mi ha fatto soffrire più di Matthew in downton abbey...… - Italiajin21 : Downton Abbey 2: ecco quello che sappiamo - edweena : Ho finito di vedere il film di Downton Abbey. Io non sto piangendo tu stai piangendo. -