"Dovevo farlo". Alda D'Eusanio, dopo la squalifica dal GF Vip il clamoroso gesto pubblico per Laura Pausin

Alda D'Eusanio ha concluso nel peggiore dei modi la sua partecipazione al 'Grande Fratello Vip', ovvero con una squalifica immediata decretata da Mediaset per alcune sue frasi indirizzate contro Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. Per chi non ricordasse l'episodio, durante un dialogo con Samantha De Grenete, aveva detto: "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Un chitarrista che sta con lei e le ha anche dato un figlio. Pare che la crocchi di botte". Adesso, a distanza di tempo da quell'incredibile episodio, il personaggio televisivo e conduttrice ha reso pubblica una lettera di scuse inviata all'artista. Sul suo profilo Instagram ha innanzitutto scritto: "Voglio condividere con voi, con quanti mi hanno perdonata e con quanti mi hanno additata, dopo un tempo ...

