Dove vedere Barcellona-Psg in diretta e streaming: canale tv, orario e formazioni (Di martedì 16 febbraio 2021) Tutto è pronto per il big match di Champions League Barcellona-Psg. Si gioca oggi, martedì 16 febbraio 2021, alle ore 21.00 al Camp Nou per gli ottavi di finale del torneo. La squadra di Koeman affronta quella di Pochettino in una gara che sarà una sorta di rivincita dopo quel famoso doppo confronto conclusosi poi col 6-1 blaugrana nel 2017.VIGILIA BOLLENTE DELLA SFIDABarcellona-Psg, le probabili formazionicaption id="attachment 1094309" align="alignnone" width="417" Barcellona-Psg (getty images)/captionSquadra praticamente già decise da parte dei due mister. I padroni di casa arrivano nel loro momento migliore con il successo molto ampio ottenuto in Liga contro l'Alaves. Koeman dovrebbe affidarsi a Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann. Anche Pochettino pare ...

