Dopo sei episodi, WandaVision è la serie tv più popolare e richiesta al mondo (Di martedì 16 febbraio 2021) Da quando ha debuttato lo scorso gennaio, la popolarità di WandaVision non si è mai arrestata. Ogni venerdì, la serie Disney+ ha raggiunto oltre 100 mila interazioni sui social, complice anche il rilascio settimanale che ha incrementato l'interesse verso il prodotto. La Marvel ci ha quindi visto lungo: Dopo un'astinenza da contenuti durata quasi due anni, la casa delle meraviglie è andata contro il binge watching compulsivo adottato da piattaforme come Netflix e Prime Video. Una strategia che si è rivelata vincente. Disney+ ha infatti registrato un netto aumento del numero di abbonati su scala mondiale, e il merito va ai suoi prodotti. Non solo WandaVision, ma anche il film d'animazione Soul e The Mandalorian, anch'esso rilasciato a cadenza settimanale. Parrot Analytics, un content di raccolta dati che si occupa ...

