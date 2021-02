Donne e politica, la sveglia di Pina Picierno al Pd (Di martedì 16 febbraio 2021) Le polemiche, ancora in corso, sulla presenza femminile troppo esigua nella compagine del Governo Draghi hanno attraversato il Partito democratico, che di quella esiguità è il principale responsabile. Colpisce la scelta di non indicare nessuna donna nella sua rappresentanza e colpiscono, ancor di più, le motivazioni addotte che si sono tradotte nel più classico degli scaricabarile. Ciò in cui si nota minor attenzione è l’individuazione delle cause alla base di tale dinamica. Il Partito democratico è stato, fin dai suoi albori, l’organizzazione politica che più di ogni altra ha fatto della parità di genere la propria cifra identitaria. Sia per la scelta degli organismi dirigenti che per la rappresentanza ai vari livelli istituzionali, è stata la forza che più di ogni altra si è spesa per introdurre correttivi che consentissero una sempre maggiore partecipazione e ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Le polemiche, ancora in corso, sulla presenza femminile troppo esigua nella compagine del Governo Draghi hanno attraversato il Partito democratico, che di quella esiguità è il principale responsabile. Colpisce la scelta di non indicare nessuna donna nella sua rappresentanza e colpiscono, ancor di più, le motivazioni addotte che si sono tradotte nel più classico degli scaricabarile. Ciò in cui si nota minor attenzione è l’individuazione delle cause alla base di tale dinamica. Il Partito democratico è stato, fin dai suoi albori, l’organizzazioneche più di ogni altra ha fatto della parità di genere la propria cifra identitaria. Sia per la scelta degli organismi dirigenti che per la rappresentanza ai vari livelli istituzionali, è stata la forza che più di ogni altra si è spesa per introdurre correttivi che consentissero una sempre maggiore partecipazione e ...

