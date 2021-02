Donne e carnefici, "mica siamo tutti come te": Guido Crosetto durissimo contro Saviano, volano parole grosse (Di martedì 16 febbraio 2021) come cannoneggia Guido Crosetto, il gigante di Fratelli d'Italia che su Twitter furoreggia e di sconti ne fa pochi. In questo caso, Crosetto cannoneggia contro Roberto Saviano, mister Gomorra, la firma da poco passata da Repubblica al Corriere della Sera. Lo spunto per la cannonata la offre un tweet di Saviano, il quale ragiona sulle Donne vittima di violenze durante il lockdown. "Le Donne hanno pagato un prezzo altissimo durante il lockdown, perché le ha costrette a una vicinanza continua con i propri carnefici". Durissima, per quanto ironica, la risposta di Crosetto: "mica siamo tutti come te". Un'ironia tagliente che però, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021)cannoneggia, il gigante di Fratelli d'Italia che su Twitter furoreggia e di sconti ne fa pochi. In questo caso,cannoneggiaRoberto, mister Gomorra, la firma da poco passata da Repubblica al Corriere della Sera. Lo spunto per la cannonata la offre un tweet di, il quale ragiona sullevittima di violenze durante il lockdown. "Lehanno pagato un prezzo altissimo durante il lockdown, perché le ha costrette a una vicinanza continua con i propri". Durissima, per quanto ironica, la risposta di: "te". Un'ironia tagliente che però, ...

