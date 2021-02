Domani Von der Leyen annuncia nuova strategia vaccini, in arrivo (a metà marzo) anche J&J (Di martedì 16 febbraio 2021) Stando ai numeri il virus in questo momento sembra rallentare, ma l’avanzare delle varianti spaventa l’Unione europea. E così la Commissione corre ai ripari. Una procedura accelerata per l’approvazione di vaccini adattati alle nuove varianti Covid e una spinta alla collaborazione tra i produttori per aumentare le forniture, sia dei vaccini già autorizzati sia di quelli per possibili nuovi ceppi virali. Sono, secondo quanto riferiscono all’Ansa fonti Ue, le novità principali della nuova strategia che la presidente dell’esecutivo comunitario Ursula von der Leyen presenterà Domani per far fronte alla nuova fase della pandemia caratterizzata dal rischio mutazioni. Intanto l’azienda americana Johnson & Johnson ha chiesto ufficialmente all’Agenzia europea per i ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Stando ai numeri il virus in questo momento sembra rallentare, ma l’avanzare delle varianti spaventa l’Unione europea. E così la Commissione corre ai ripari. Una procedura accelerata per l’approvazione diadattati alle nuove varianti Covid e una spinta alla collaborazione tra i produttori per aumentare le forniture, sia deigià autorizzati sia di quelli per possibili nuovi ceppi virali. Sono, secondo quanto riferiscono all’Ansa fonti Ue, le novità principali dellache la presidente dell’esecutivo comunitario Ursula von derpresenteràper far fronte allafase della pandemia caratterizzata dal rischio mutazioni. Intanto l’azienda americana Johnson & Johnson ha chiesto ufficialmente all’Agenzia europea per i ...

