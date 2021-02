Distrazione parcellare al retto femorale per Andrea Petagna (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Andrea Petagna. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccante hanno evidenziato una Distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni diha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccante hanno evidenziato unadeldestro accusata al termine dell’allenamento di ieri. L'articolo ilNapolista.

vingomarr : @eantoniopolonia @claudioruss Poca roba, 10 giorni al massimo... Anche se 'distrazione parcellare' si presta a tante interpretazioni - Andrea842631710 : @RaffaeleDeSa Distrazione parcellare non so quanto tempo. Solitamente le distrazioni sono dai 10 giorni minimo ed in media 18-20. - solonapoli24 : Napoli piove sul bagnato, si ferma anche Petagna , 'distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al te… - pabla77 : Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccan… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA NOTA - SSC Napoli: 'Petagna, distrazione parcellare del retto femorale destro' -

