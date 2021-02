Disney presenta Star su Disney+ e conferma Le Fate Ignoranti e Boris oltre a The Good Mothers

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 16 febbraio 2021)su+ lazione in diretta delle novità in arrivo dal 23 febbraio sulla piattaforma di streaming Martedì 16 febbraio con un evento virtualehato le novità attese suil nuovo brand per il mercato internazionale che porta su+ serie tv e film inediti e non solo prodotti dalle divisioni de gruppo come 20th Tv, ABC Signature, Hulu e FX, da serie tv inedite come Big Sky, Love Victor, Solar Opposite fino a grandi titoli da catalogo come Grey’s Anatomy, 24, Alias, 500 giorni insieme, Pretty Woman, Moulin Rouge. Abbiamo seguito lazione in diretta per scoprire i segreti del nuovo brand d’intrattenimento(qui il catalogo delle serie tv di+). Abbiamo una ...