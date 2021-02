Disney+ presenta Star, la nuova piattaforma d'intrattenimento (Di martedì 16 febbraio 2021) È stato presentato oggi - durante un evento virtuale - Star, il nuovo brand di intrattenimento che dal 23 febbraio andrà a integrarsi al servizio streaming Disney+. « A quasi un anno dal lancio, Disney+ conta già 94,9 milioni di abbonati in tutto il mondo. L’arrivo di Star nasce dal forte interesse del pubblico adulto già abbonato di avere su Disney+ ancora più contenuti dedicati» ha affermato Kathryn Fink, General Manager Media per Disney. Completamente integrato all’interno di Disney+, Star debutterà come sesto brand, accanto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Un nuovo canale che promette più di 400 film e 6.000 episodi tv soltanto nel primo anno, tra cui decine di produzioni originali italiane ... Leggi su panorama (Di martedì 16 febbraio 2021) È statoto oggi - durante un evento virtuale -, il nuovo brand diche dal 23 febbraio andrà a integrarsi al servizio streaming. « A quasi un anno dal lancio,conta già 94,9 milioni di abbonati in tutto il mondo. L’arrivo dinasce dal forte interesse del pubblico adulto già abbonato di avere suancora più contenuti dedicati» ha affermato Kathryn Fink, General Manager Media per Disney. Completamente integrato all’interno didebutterà come sesto brand, accanto a Disney, Pixar, Marvel,Wars e National Geographic. Un nuovo canale che promette più di 400 film e 6.000 episodi tv soltanto nel primo anno, tra cui decine di produzioni originali italiane ...

