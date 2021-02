Disney+: Le Fate di Ozpetek diventano una serie, arrivano Boris 4 e The Good Mothers (Di martedì 16 febbraio 2021) Ozpetek Nell’universo di Star, il nuovo servizio di intrattenimento disponibile dal 23 febbraio su Disney+, ci sarà spazio anche per tre nuove produzioni originali italiane. I nuovi titoli sono stati svelati stamane all’interno di un evento dedicato nel quale la multinazionale ha rivelato la lista degli Original europei. Così, a vent’anni dall’uscita cinematografica, Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek verranno rivisitate dal medesimo regista turco e diventeranno una serie tv. In arrivo sulla piattaforma anche The Good Mothers, produzione in sei puntate sulla storia della procuratrice anti-mafia italiana Alessandra Cerreti. Ufficializzata anche la quarta stagione del cult Boris. Disney+, produzioni originali Italia Le ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 febbraio 2021)Nell’universo di Star, il nuovo servizio di intrattenimento disponibile dal 23 febbraio su, ci sarà spazio anche per tre nuove produzioni originali italiane. I nuovi titoli sono stati svelati stamane all’interno di un evento dedicato nel quale la multinazionale ha rivelato la lista degli Original europei. Così, a vent’anni dall’uscita cinematografica, LeIgnoranti di Ferzanverranno rivisitate dal medesimo regista turco e diventeranno unatv. In arrivo sulla piattaforma anche The, produzione in sei puntate sulla storia della procuratrice anti-mafia italiana Alessandra Cerreti. Ufficializzata anche la quarta stagione del cult, produzioni originali Italia Le ...

