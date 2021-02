Disney+ lancia Star: in arrivo la quarta stagione di Boris (Di martedì 16 febbraio 2021) Tante le novità previste sulla nuova piattaforma Star; tra queste, la quarta stagione di Boris Una grade notizia per tutti i fan dell’italianissima serie Boris: la quarta stagione si farà. Al via libera alle nuove puntate della comedy creata da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo. Dopo giorni di indiscrezioni, la notizia è stata data durante la presentazione di Star, il nuovo brand della piattaforma streaming Disney+. E quale modo migliore per rendere ufficiale la cosa se non con un video del protagonista René Ferretti, il regista interpretato da Francesco Pannofino che, con ironia dichiara: “Non si fa niente, non c’è nessun progetto all’orizzonte“. Ancora non si conosce la data di uscita ma quel che è certo è ... Leggi su zon (Di martedì 16 febbraio 2021) Tante le novità previste sulla nuova piattaforma; tra queste, ladiUna grade notizia per tutti i fan dell’italianissima serie: lasi farà. Al via libera alle nuove puntate della comedy creata da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo. Dopo giorni di indiscrezioni, la notizia è stata data durante la presentazione di, il nuovo brand della piattaforma streaming. E quale modo migliore per rendere ufficiale la cosa se non con un video del protagonista René Ferretti, il regista interpretato da Francesco Pannofino che, con ironia dichiara: “Non si fa niente, non c’è nessun progetto all’orizzonte“. Ancora non si conosce la data di uscita ma quel che è certo è ...

