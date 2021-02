Diritti tv | Sky rilancia La lettera | “Impegno ad assicurare le più ampie garanzie finanziarie”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Si accende la partita deitv. Skyed è pronta a versare nelle casse della Lega di Serie A oltre 500 milioni di euro entro tre giorni in caso di assegnazione deiper il prossimo triennio. Nella– rivelata dall’Ansa – Sky ribadisce “l’che è disposta ad assumere peralla Lega le piùe contribuire ulteriormente al Campionato di Serie A qualora risultasse aggiudicataria dei Pacchetti A, B e C riguardanti la commercializzazione per piattaforma deiAudiovisivi in oggetto“. Poi ancora: “Sky garantirebbe alla Lega pagamenti per l’importo complessivo di Euro 505.000.000,00, oltre IVA, in un’unica soluzione ed entro 3 giorni dalla suddetta ...

ZZiliani : La sapete l’ultima? Pare che #Sky sapesse dell’interrogatorio di #Agnelli alla Procura di Perugia da 7 giorni ma ab… - forumJuventus : CorSera: 'Diritti tv, serie A verso la svolta. Dazn davanti a Sky. Agnelli: «Offerte superiori a tutti in Europa» C… - capuanogio : ?? #Dazn #Sky #Amazon #Mediaset e... Unica certezza: dal 2021 vedere calcio in tv sarà una fatica tripla (quadrupla… - Dondolino72 : RT @SportInsider: Diritti TV. Mossa della disperazione di Sky che il giorno prima dell'assemblea scrive ai club promettendo il pagamento im… - FcInterNewsit : Diritti tv Serie A, Sky gioca al rilancio: sul piatto un anticipo da mezzo miliardo -

