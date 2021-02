Diritti tv Serie A, nuova offerta Sky: 505 milioni da versare subito (Di martedì 16 febbraio 2021) Sky non si arrende e rilancia. Stando a quanto appreso dall’ANSA, infatti, l’emittente satellitarie sarebbe pronta a versare nelle casse della Lega di Serie A oltre 500 milioni di euro entro tre giorni in caso di assegnazione dei Diritti tv per il prossimo triennio. La mail è stata inviata alla vigilia di una assemblea che si preannuncia estremamente combattuta, poiché da una parte ci sono sette club orientati sull’offerta di Dazn che vogliono votare subito, mentre dall’altra il presidente della Samp Ferrero che vuole rinviare la decisione e spinge per Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Sky non si arrende e rilancia. Stando a quanto appreso dall’ANSA, infatti, l’emittente satellitarie sarebbe pronta anelle casse della Lega diA oltre 500di euro entro tre giorni in caso di assegnazione deitv per il prossimo triennio. La mail è stata inviata alla vigilia di una assemblea che si preannuncia estremamente combattuta, poiché da una parte ci sono sette club orientati sull’di Dazn che vogliono votare, mentre dall’altra il presidente della Samp Ferrero che vuole rinviare la decisione e spinge per Sky. SportFace.

